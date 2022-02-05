北京冬奧開幕 創新方式「點燃」聖火

■港隊進場。

■中國代表隊進場。

舉世矚目的第二十四屆冬奧會昨晚在北京隆重開幕，國家主席習近平出席，開幕式時長壓縮至一百分鐘，簡約而不失精彩。二○二二年冬季奧林匹克運動會開幕式昨晚在北京的國家體育場「鳥巢」舉行，國家主席習近平及國際奧委會主席巴赫出席開幕式，宣佈本屆冬奧會開幕。北京成為世界上首個既舉辦過夏奧會，又舉辦冬奧會的「雙奧之城」。場地中央的冰面，展現出「過年好」三個中文字。開幕式的倒計時用了中國傳統的二十四節氣，適逢昨日是立春，以《立春》為表演主題，亦寓意各國朋友共同迎接一個新的春天。場內出現一個「冰立方」的大屏幕，「冰立方」其後被冰球撞擊變成「冰雪五環」，破冰而出，寓意打破隔閡、融為一體。代表團入場儀式隨即開始，當中希臘作為奧運發源地，依照慣例第一個進場；而中國香港則排第十二隊進場。港隊今屆派出三人出賽屬歷屆最多，包括高山滑雪運動員金和曉、翁厚全，以及短道速滑代表朱定文。早前證實染疫的金和曉，與屬密切接觸者的翁厚全無法參與開幕禮，朱定文成為開幕禮港隊持旗手。東道主中國隊入場時全場興奮，鋼架雪車女將趙丹和速度滑冰名將高亭宇擔任旗手。小雪花組成火炬台寫上代表團名字的小雪花慢慢聚攏成一個大雪花，總導演張藝謀曾預告會以「不一樣」的方式點燃聖火，「火炬寫上了所有代表團的名字，是全世界每一朵雪花融匯成的，這是百年來沒有出現過的。」兩位千禧後運動員趙佳雯及迪尼格爾．依拉木江負責最後一棒火炬，有別於過往點燃方式，今次他們只是將火炬直接放在大雪花上，以「微火」取代熊熊大火，傳遞低碳、環保理念。