古思堯涉違國安法遭扣查

警方國家安全處經深入調查後，昨日於深水埗拘捕一名七十五歲男子，涉嫌違反《香港國安法》「煽動顛覆國家政權」罪。消息指該人是社運人士古思堯。警方指該名被捕人現正被扣留調查。警方亦帶走年齡介乎五十九至七十六歲的兩男兩女，到警署協助調查。據了解，國安處警員昨早六時，到古思堯（見圖）位於長沙灣青山道永盛工業大廈的住所，以涉嫌觸犯「煽動顛覆國家政權罪」將他拘捕。古思堯被押到長沙灣警署繼續接受調查。另外，有「女長毛」之稱的雷玉蓮、中國工黨副主席陳勁松、社運人士陳意明，和前民主黨黨員馮競文，昨早在其他地點被國安處警員帶走，分別在不同警署協助調查。