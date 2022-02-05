請小心列車與月台間之空隙！一名女子疑「差錯腳」，小腿攝入列車與月台縫隙，無法動彈，列車服務一度受阻。一名二十六歲姓陳女子昨午四時許，乘坐港鐵前往元朗，惟在屯馬線南昌站上落列車期間，踩中列車與月台之間的空隙，當場踏空，小腿卡在空隙，無法動彈，她頓時驚慌失措大叫。事後車站職員聞聲趕至，安排車廂內乘客離開。據悉，有熱心市民及職員欲將女生扶起，卻未能成功，要報案求助。消防接報趕抵現場，迅速為少女解困，她左膝受傷，清醒送往明愛醫院治理。屯馬線服務一度受阻，其後逐步回復正常。有人將有關片段上載至社交平台，引起網民熱議，有人估計事主因「掛住玩手機」而肇禍，認為搭車時要「睇清楚」。