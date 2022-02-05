一名二十六歲姓陳女子昨午四時許，乘坐港鐵前往元朗，惟在屯馬線南昌站上落列車期間，踩中列車與月台之間的空隙，當場踏空，小腿卡在空隙，無法動彈，她頓時驚慌失措大叫。事後車站職員聞聲趕至，安排車廂內乘客離開。據悉，有熱心市民及職員欲將女生扶起，卻未能成功，要報案求助。
消防接報趕抵現場，迅速為少女解困，她左膝受傷，清醒送往明愛醫院治理。屯馬線服務一度受阻，其後逐步回復正常。有人將有關片段上載至社交平台，引起網民熱議，有人估計事主因「掛住玩手機」而肇禍，認為搭車時要「睇清楚」。
第五波疫情愈趨惡化，特首林鄭月娥形容為抗疫兩年內最惡劣情況，政府會加強多方面防疫措施，包括將本港每日檢測量增至三十萬次，最快下周派發快速測試套裝，推行全民快速檢測。她更預告下周二行政會議討論收緊社交距...
2022-02-05
在北京冬奧會開幕前夕，國家主席習近平與俄羅斯總統普京舉行兩年多以來首次面對面會晤，普京形容俄中關係前所未有，雙方持續發展，又指俄羅斯企業已制定對華油氣供應新方案，將每年向中國供應一百億立方米天然氣。昨...
2022-02-05
英國首相約翰遜因派對門風波備受下台壓力之際，其四名高級幕僚在周四先後請辭，當中追隨約翰遜最久的政策負責人米爾扎（Munira Mirza）因不滿約翰遜的粗暴言論，憤而辭職。除了米爾扎外，今次呈辭的約翰...
2022-02-05
位於北角半山地段的富麗園，交通方便，起居清靜。是次為大家介紹該屋苑三房一套單位，實用面積837方呎，間隔實用，不設窗台，樓底特高，以淺色裝潢，簡潔雅麗，內櫳保養不俗，客廳外連露台，在此擺放小盆栽最適合...
2022-02-05
港股在虎年首個交易日虎虎生威，未懼納指前晚大跌3.7%的影響，仍能紅盤高收771點，反映投資氣氛壯旺。受惠美股在農曆新年假期期間累積一定升幅，就算前晚急回落亦無阻港股勢頭，恒指紅盤高開590點，一舉升...
2022-02-05
林柏特日前宣佈接任愛華頓領隊，及後更聘請好兄弟艾殊利高爾作助教，一對龍兄虎弟再次拍住上。今晚英足盃三十二強，愛華頓主場鬥各賽事四連敗的賓福特，林柏特和艾殊利高爾矢言要激發起球隊的青春鬥心，包括卡維特利...
2022-02-05
「聲夢四小花」女團After Class的 Gigi（炎明熹）、Chantel（姚綽菲）、Yumi（鍾柔美）和Windy（詹天文）今年是入行後第一個農曆新年，回想牛年參加《聲夢傳奇》，她們都認為是成長...
2022-02-05
潘迪華姊姊寄來她最新出版的回憶畫冊《潘迪華的華麗旅程》，圖文並茂，用舊照片和剪報，記錄了她從六十年代到八十年代在世界各地演出的旅程。那時候交通遠不如今天這麼發達，出國是一件很大很隆重的事情，許多人可能...
2022-02-05
上年賀歲賽勝出「二話不說」的葉楚航，今年又有頭馬進帳，他在昨日第二場賽事憑波健士策騎的「大紅心」贏馬，亦是騎練繼早前的「蟲草老爺」之後，再度攜手進入凱旋門。事實上，賽後葉楚航提到，廄內有不少馬匹要負輕...
2022-02-04