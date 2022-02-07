外籍酒客違限聚令 警員「電筒驅散」 中環碼頭變酒吧街 晚晚不設防

■每天傍晚開始，都有大批外籍人士在中環三號碼頭外聚集，除下口罩飲酒聊天。

■三號碼頭有店舖和便利店賣酒，所以吸引不少酒客聚集。

■有酒客喝完後，把啤酒罐隨處亂丟，影響衞生。

第五波疫情惡化，Omicron變種病毒的傳播力驚人，確診人數急升，政府呼籲市民減少聚會以免中招，但本報記者發現，在中環三號碼頭外圍，每晚都變成一條啤酒街，大批等船返回愉景灣的外籍人士懶理四人限聚令，五、六人圍攏一起，除口罩喝酒、吸煙和談天，雖然有警員巡邏，並以擴音器勸喻須遵守四人限聚令，他們一於少理，繼續飲酒。據愉景灣居民指，早前曾有一大群「無罩」酒客聚集，不聽警員勸告，遭警員以電筒照射驅散。疫情嚴峻，但每天傍晚開始有大批外籍人士於中環三號碼頭外和二樓平台聚集喝酒，他們多是愉景灣居民，下班後等船回家，「一班渡輪開走，等下一班，差不多半小時，他們習慣飲酒聊天，消磨時間，回家前鬆一鬆。」住在愉景灣的鄭先生表示，周五、六晚場面最為墟冚，除了愉景灣居民，還有很多在中環工作的人士，下班後到這裏飲酒消遣，現場變成一條臨時的酒吧街，「可能疫情下蘭桂坊的酒吧經常停業，不少酒客湧到這裏來。而且碼頭地下和二樓平台都有商舖和便利店賣酒，十分方便。」不過，鄭認為這麼多人聚在一起，恐成為播疫溫牀。記者一連多晚到場視察，發現每日傍晚開始，三號碼頭外圍變得熱鬧，多個角落都站滿拿着啤酒的外籍人士。雖然碼頭多處貼出告示，提醒市民佩戴口罩，但酒客一於少理，不但長時間除下口罩飲酒和吸煙，更懶理四人限聚令，經常五、六人圍在一起吹水聊天，口沫橫飛。其中一名酒客Patrick表示，疫情雖嚴重，但總不能沒有社交活動，「跟朋友喝幾杯，可以紓緩工作壓力。」他說，知道在公眾地方不戴口罩觸犯防疫條例，有機會被票控罰款，「警察走近，會立即戴回口罩。」另外，酒客聚集亦影響環境衞生。記者發現不少人喝完酒後，貪方便把啤酒樽丟在地上，有些啤酒樽破爛了，滿地玻璃碎。遍地瓶罐影響衞生由於這裏經常有人聚集飲酒，警方派出軍裝警員巡邏，並用小型擴音機作英語廣播，內容大概是在防疫條例下，四人以上聚集會觸犯法例，要求大家保持社交距離。記者觀察發現，警員多數提醒在場市民守法，沒有強行要求四個以上的人群散開，出現警員在巡視，附近有五、六名外籍人士涉違法群聚的場面。警員離開 故態復萌記者亦發現，每當警員走近，部份酒客會自動自覺分開，並戴回口罩。但警員離開後，他們故態復萌，又脫罩乾杯兼吹水，不理限聚令。「巡邏警員多數採取口頭勸喻形式，但早前一大群酒客怎樣叫也不聽，不肯散開，最後警員用電筒照他們，要求他們散開。」另一名愉景灣居民劉先生對記者說。警方回覆稱，一直關注中環碼頭一帶的情況，並會因應相關法例，主動巡查、處理投訴及聯同有關場地及活動的負責部門進行聯合行動，加強協作，支持及處理抗疫工作。在處理相關投訴時，警方會按既定程序，以及考慮實際情況，根據《預防及控制疾病條例》（第599章）所訂明的罪行採取適當行動。警方又提醒市民，要防止疫情擴散，除執法外，市民的自律是不可或缺的要素。市民應守法自律，亦要不時互相提醒，共同配合政府呼籲，做好防疫措施，減低疫情擴散的風險。