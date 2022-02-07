逾200運菜車滯口岸 港菜價狂飆

一名跨境司機駕車入深圳時，檢測呈陽性，多名司機須入當地檢疫酒店隔離，導致逾二百部運菜貨車滯留口岸，即時令本港蔬菜供不應求，價格暴漲，昨天有街市菜檔的菜心賣四十八元一斤，有市民湧到超市掃未起價的蔬菜，菜架空空如也。有小店叫苦連天，指如不恢復供應，會將加幅轉嫁顧客。香港入口蔬菜批發商會會長袁昌向本報表示，日前有跨境司機確診，數十名司機須入住深圳檢疫酒店隔離，大量運載蔬菜的貨車滯留文錦渡口岸，導致本港蔬菜供不應求，批發零售價格暴漲幾成。他透露，昨早陸續有司機的檢測呈陰性，獲准駕駛貨車回港。有跨境貨車司指，有超過二百部運送蔬菜的貨車滯留文錦渡口岸。政府指，個別司機進入內地後，曾前往未經申報地方，因此內地當局讓部份司機留在隔離酒店。現時除個別屬密切接觸者的司機需繼續隔離，其餘司機已可離開酒店，恢復工作。政府指，內地當局已安排業界讓其他註冊司機將蔬菜運送至本港，昨日上午九時曾有約二十輛貨車在文錦渡等待過關，其後陸續抵港。此外，昨日西區副食品批發市場的蔬菜供應雖有所減少，但整體供應穩定。截至昨日，跨境的冰鮮豬肉、禽肉和鮮蛋供應如常。有菜檔檔主指，生菜、菜心過年前只需十多元一斤，昨天加至四十元一斤；有市民抱怨，通菜早前只十元一斤，昨日三十二元一斤，但吃飯不能少菜，因此「貴都要買」。蔬菜統營處數字顯示，過去數日，多款蔬菜批發價上升，其中茼蒿月初每斤十三元，已升至近二十四元一斤；豆苗每斤上升約六元；西洋菜及菜心亦貴了約五元。大角咀一間街坊名店表示，菜心入貨價由二十八元一斤，升至四十五元，強調「好慘」。負責人透露，店內只有少量蔬菜存貨，如情況持續，無奈將上漲成本轉嫁給消費者，一碟白灼生菜或會由十八元加至二十八元。