本港新冠確診數字高企不下，昨天新增三百四十二宗本地確診個案，亦有逾三百宗初步確診個案，連續第二日超過三百宗確診。過去兩周有三百多宗源頭不明個案，主要集中在深水埗、沙田、九龍城、葵青及黃大仙。三間分別位於深水埗、寶林及何文田的院舍有院友或職員染疫。另外，一名八十四歲男病人情況轉為嚴重，他未接種疫苗。本港新增三百四十二宗確診個案，均屬本地個案，其中一百宗與其他個案相關，其餘個案仍在調查中。前天公佈的三百五十一宗確診個案中，有一百三十六宗感染源頭不明，主要來自深水埗、沙田、黃大仙、油尖旺、屯門及九龍城等。至於過去兩周累計一千九百二十一人染疫，三百多宗源頭不明個案，主要集中在深水埗、沙田、九龍城、葵青及黃大仙。部份患者曾赴寶蓮寺車公廟衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，留意到不少個案在新春期間曾出席很多聚會，四出拜年，部份去過寶蓮寺及車公廟等多人的地方，擔心在這些地方會有傳播。深水埗元州街百樂安老院一名九十三歲女院友確診，三十位院友及七位職員要檢疫；救世軍寶林長者之家一名保健員確診，四十多位院友要檢疫；何文田常盛街耀能協會盛康園亦有兩宗確診及兩宗初步陽性個案，涉及廚房工作人士和護士等。多兩廈現垂直或橫向傳播再有兩棟大廈疑出現垂直或橫向傳播，政府前晚圍封屯門大興邨興泰樓強檢，發現十一宗初步陽性及一宗不確定個案，有兩宗在06單位、兩宗在十樓，圍封行動延長至今早約七時；沙田碩門邨美石樓亦有兩個07單位有住戶染疫。84歲男患者ICU留醫另外，一名感染Delta變種病毒的八十四歲男病人，情況轉為嚴重，正留醫深切治療部。他有高血壓，未接種疫苗，上周四入院時病徵輕微，惟昨天病情快速轉差。醫管局稱患者有較高併發症及死亡風險，若能提早接種疫苗可減低風險。