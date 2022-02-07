三公院有病人初確 多名職員列密切接觸者

三間公立醫院分別有病人初步確診新冠肺炎，分別透過入院篩查及恒常檢測發現，多名員工及病人列為密切接觸者。患者包括廣華醫院（見圖）骨科病房一名八十九歲女病人，其入院篩查結果呈初步陽性，一名職員和四名病人列為密切接觸者；伊利沙伯醫院一名六十二歲女病人，前天持陰性檢測結果到外科病房接受血液透析後，做恒常檢測呈初步陽性，她做血液透析時曾短暫除下口罩服藥，四名病人被列為密切接觸者。博愛醫院綜合專科病房一名三十一歲男病人，入院篩查時亦呈初步陽性，他在病房時未有適當戴上口罩，並曾嘔吐，一名抽血員和一名病房運作助理被列為密切接觸者，鄰近的六名病人和其他員工要接受醫學監察。