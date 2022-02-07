大量染疫者求診 急症室恐飽和

醫院管理局總行政經理劉家獻表示，由於政府大力推行社區檢測和派發快速抗原測試包，近日公立醫院急症室有大量初步陽性的求診人士，要長時間在分流檢測站等候，而今天是長假期後首個工作天，預計急症室求診人數會急劇上升，甚至出現飽和。劉呼籲，社區檢測結果呈陽性的人士，留在家中等候衛生署指示，即使趕往急症室亦不會加快入院流程；快速測試呈陽性的人士，前往急症室時最好戴兩個口罩，並耐心等候醫院安排進一步檢測，確認結果。他又呼籲病徵輕微的人可到普通科門診或私家診所求醫。