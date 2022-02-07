無病徵輕症家居隔離醫管局將提供遙距支援

本港現時有一千四百九十五名新冠病人留醫，其中一人情況危殆，一人嚴重。醫管局行政總裁高拔陞（見圖）表示，不足百分之一新冠病人需要使用呼吸機，會集中資源治療有需要患者，本周起會將無病徵或輕症患者送到竹篙灣檢疫中心。當竹篙灣飽和後，當局擬安排相關病人接受家居隔離。他指會視乎病人是否適合，如較年輕、沒有長期病患、已接種疫苗的人士，以及同住家人是否包括長者或未打針人士，屆時醫管局會提供電話熱線等遙距支援。被問及醫療系統崩潰的機會，他指醫管局已準備作出調節，有信心應付到。衞生署署長林文健認為獨立環境作家居檢疫較為穩妥，劏房或要共用廁所等地方，以及出現垂直或橫向傳播的大廈都不會安排家居檢疫。食衞局局長陳肇始指，考慮進一步收緊社交距離措施，包括收緊公眾地方群組聚集的限制等；當馬鞍山的火眼實驗室運作後，每日檢測量會升至三十萬人次。