南韓單日增逾3.8萬確診 農曆年後恐達10萬人

全球多國疫情仍然嚴峻，南韓單日新增超過三點八萬宗確診，創單日新高，累計確診人數突破一百萬。由於單日新增病例在過去兩周急增近五倍，南韓當局憂慮農曆新年假期結束後，未來數周單日確診可能達至十萬人。俄羅斯的疫情亦繼續惡化，新增十八萬宗確診，連續兩日創單日新高，較前日多約二千八百宗，再有六百六十一人死亡。雖然確診數字不斷上升，但總統普京日前表示，正研究放寬部份防疫措施。內地增13本土病例另外，內地單日新增四十三宗確診，其中十三宗是本土病例，六宗來自廣西百色市；天津河北區有兩宗；河北廊坊亦有兩宗，其餘病例分佈在北京、湖南及廣東。正舉辦冬奧的北京新增十宗確診，閉環內有六人覆檢呈陽性，中國代表團成員佔四人；機場就有四人入境時確診，中國代表團成員佔兩人。冬奧至今累計三百六十三人確診。