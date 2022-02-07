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大埔男倒斃村屋 疑被胞弟殺害

2022-02-07 列印
■大批警員在涉案村屋外調查。
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大埔發生倫常命案。昨傍晚六時許，警方接報指大埔社山路田寮下村一間村屋內，有男子昏迷不醒。救護員到場時發現有人倒臥血泊中，身上有多處刀傷，當場證實不治。警方接手調查後，認為案件有可疑，暫列作謀殺案。警方在現場搜獲一把利刀，並拘捕報案的六十四歲男子。據悉，死者六十八歲，而被捕男子是其胞弟，有人聲稱殺了兄長。

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