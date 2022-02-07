陳茂波：須最短時間控疫情才能穩經濟

財政司司長陳茂波在網誌表示，政府將推出第六輪防疫抗疫基金，但保護打工仔及中小商戶的生計，香港必須以最短的時間管控住疫情，才能最大程度穩定和支撐經濟。他又指，全社會需要有秩序地進行最大範圍的病毒檢測，找出患者，才可讓社會在風險可控、穩定安全的環境中恢復活動，政府已加強多項措施，包括提升檢測能力。本月二十三日發表的財政預算案，在應對中短期狀況的同時，也須兼顧中長期發展的部署，政府需要保留一定的財政實力，捍衞本港的金融體系的安全和穩定。