  • 2022年2月7日 星期一
  • 17º
  • 86%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 第5波疫情大埔弒兄髮型屋王祖藍施永青

日報新聞 > 港聞

跟蹤英籍女示愛 休班警停職受查

2022-02-07 列印
■休班警被拍，落荒而逃。
Previous Next

西營盤有英籍女子遭休班警員跟蹤上樓示愛，她臨急不亂，在梯間舉起手機拍下男子容貌，對方落荒而逃，警方跟進事件。據悉男子為西區軍裝巡邏小隊人員，現已被停職。

據了解，二十六歲英國籍女事主在社交平台表示，年初一與朋友被陌生男子跟蹤上樓，對方問她們可否當他的情婦。女子在梯間舉機拍攝時，男子見狀逃走。片段所見，男子表現吞吞吐吐，並接連道歉，之後匆忙離開。據悉，涉案男子為西區軍裝巡邏小隊人員，現已被停職。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd