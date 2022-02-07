跟蹤英籍女示愛 休班警停職受查

西營盤有英籍女子遭休班警員跟蹤上樓示愛，她臨急不亂，在梯間舉起手機拍下男子容貌，對方落荒而逃，警方跟進事件。據悉男子為西區軍裝巡邏小隊人員，現已被停職。據了解，二十六歲英國籍女事主在社交平台表示，年初一與朋友被陌生男子跟蹤上樓，對方問她們可否當他的情婦。女子在梯間舉機拍攝時，男子見狀逃走。片段所見，男子表現吞吞吐吐，並接連道歉，之後匆忙離開。據悉，涉案男子為西區軍裝巡邏小隊人員，現已被停職。