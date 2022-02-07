觀塘工業大廈林立，警方前日採取執法行動，搗破一個懷疑非法賭檔及五間違規營業的派對房間，場內逾五十人被票控，每人罰款五千元，新年未旺財先破財。觀塘警區反三合會行動組、重案組等前日下午展開反罪惡行動，突擊搜查區內多個地點，搗破一個懷疑非法賭檔及五間違規營業的派對房間，警方共拘捕七男六女，分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」等罪行。而賭檔內四名男子及四名女子，連同派對房間內的三十五男及十四女，涉嫌違反「限聚令」收定額罰款通知書。