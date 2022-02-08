■陳肇始指快速測試不能代替強制檢測結果。

第五波疫情嚴峻，料每日染疫者將突破一千人。人心惶惶，不少市民不等政府免費派快速測試劑，自行到藥房購買，導致快速測試套裝大缺貨，有藥房着市民訂購，料一周後才有貨。有快速測試劑生產商強調，已增加產量應付需求，若市民自檢呈陽性，可致電熱線，會派人上門收集深喉唾液樣本再檢測一次，費用由政府承擔。特首林鄭月娥日前指，政府正採購數以千萬計的快速測試套裝，本周陸續收到，每名市民會收到一套，自行做一次快速測試，屬自願性，不能代替強制檢測結果。食衞局局長陳肇始指，政府只要採購足夠數量，便會推行計劃，目標是設特定時段，讓市民自行檢測。多家藥房售罄 須付錢預訂然而，人心惶惶，市民不等政府派發。港九藥房總商會副會長劉愛國向本報透露，全港多家藥房的快速測試套裝已售罄，約一周後才有貨。本報亦以客人身份向多間藥房查詢，發現現時一盒港產「INDICAID新冠病毒快速抗原檢測試劑盒」，售價約一百二十元，但連同其他牌子的快速測試套裝，均已售罄。有藥房表示，最快三日後有貨，有藥房則要等到三月後，且要求顧客先付錢預訂。有藥房職員透露，快速檢測劑最便宜每套九十九元，原本有五十多套存貨，昨早被市民搶購一空，當中有人一次過買十多套。中大生物醫學學院兼任副教授、相達生物科技董事長招彥燾接受本報訪問時指，政府已向公司採購逾一百萬個INDICAID測試盒，而港府亦會使用兩家歐美公司，以及內地的檢測盒。他承認，正值農曆新年，供應商的供應短缺，政府暫無法大量採購。相達於一月份生產一千萬劑，到二月會加產至二千萬劑，希望每周向港府供應一百萬劑，港府表示「有幾多買幾多」。招彥燾指，相達亦是港府的核酸檢測承辦商，若使用該公司的快速測試劑而呈陽性，可以至電熱線37008888，會獲專人上門，收取市民的深喉唾液樣本，並以「點對點」方式將樣本送至公司的實驗室，再檢測一次。以前日為例，共去了四、五個家庭，共收集二十多個樣本，全部證實確診。他指，使用該公司試劑的市民，日後如有需要，亦可致電熱線，即使人數上升，亦不收費，因為按照合同，公司會向政府收費。醫管局：陽性者應「點對點」到急症室醫管局總行政經理李立業認為，自行快速測試呈陽性的人士，應以最快、接觸最少人的途徑往急症室，最好由家人或朋友幫忙，做深喉唾液檢測，其間應留家。若不行，可乘坐私家車或的士「點對點」去醫院。他指，急症室會進行分流，安排病人到戶外通風的檢測站檢測；如無病徵，可回家等候結果；有病徵者則會獲適切處理。政府專家顧問許樹昌認為，急症室應留給急症病人使用，若無徵狀、測試呈陽性的市民往急症室並不恰當。他們應留在家中，聯絡衞生防護中心，其後在住所屋企樓下、附近檢測站，或檢測車作核酸檢測。公共醫療醫生協會會長凌霄志亦擔心，快速測試呈陽性人士會加重急症室負擔，急症室亦沒足夠負壓隔離病房容納他們。