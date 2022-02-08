當局強調仍有能力控制 ﻿614確診再創新高 ﻿﻿疫情現「三高」危機﻿

傳染力強勁的Omicron新冠病毒，令本港的疫情急劇惡化。本港昨天新增六百一十四宗新冠肺炎確診個案，再創兩年多疫情以來新高，亦有逾六百宗初步確診個案，加上數以百計源頭不明個案，令本港疫情出現「三高」危機。衞生防護中心指出，節日聚集衍生的個案會陸續出現，預料今日新增數字會高達八百宗，但強調仍有能力控制疫情。在昨天新增的六百一十四宗確診個案之中，有六百零七宗屬於本地感染，當中一百五十宗與其他個案有關，其餘四百五十七宗仍在調查；三十一宗懷疑感染Delta變種病毒，其餘大部份疑是Omicron變種病毒。至於在前天公佈的三百四十二宗個案，有二百一十九宗源頭不明。所有確診個案之中，約五成八人已經接種兩劑以上疫苗，十二歲以上病人佔六成六，顯示打了針仍會受病毒感染。多幢大廈現橫直傳播衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不少新確診個案都屬於家庭群組，涵蓋農曆新年假期前後，當中有染疫者涉及一起吃開年飯；部份個案是從事面對多人的行業，包括售貨員、清潔員、保安員及地盤工人等。但張竹君指出，相關行業人士多中招，亦可能是與他們須多做檢測有關係。此外，再有多幢大廈疑出現垂直傳播或橫向傳播，包括藍田啟田邨啟仁樓、觀塘安達邨謙達樓、深水埗蘇屋邨綠柳樓、屯門良景邨良傑樓，及天水圍俊宏軒九座。而良景邨良傑樓和良偉樓，以及沙田美田邨美景樓和美致樓需要延長圍封強檢，其中良傑樓發現逾五十宗初步確診個案及兩宗不確定個案，須延長圍封至今日。院舍方面，土瓜灣康樂園護老中心多一名院友染疫，約五十名院友須撤離；上環保良局郭羅桂珍護老院兩名院友初步確診，亦有職員的快速測試呈陽性，近八十名院友要檢疫。衞生防護中心徐樂堅承認，疫情形勢並不樂觀，儘管確診數字持續上升，但不代表無能力控制疫情，未來希望有第三個追蹤個案的辦事處，會繼續追上個案數目。他指，香港仍然積極圍堵，希望各位市民不要放棄，繼續努力，避免外出，因為持續聚集，會令疫情不會停止、繼續蔓延。此外，醫管局公佈，現有一名七十七歲女病人及一名八十四歲男病人情況危殆，亦有一名七十八歲男病人情況嚴重。