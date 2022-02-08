官媒：港須堅持動態清零

《人民日報》的文章就指，「動態清零」是符合香港社會實際情況的科學選擇，又批評有人歪曲「動態清零」之含義並質疑特區政府的抗疫舉措。文章形容，「與病毒共存」是「躺平」策略，如任由錯誤論調大行其道，將動搖香港社會的抗疫信心，影響抗疫的成效。
國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年亦指出，香港人口密度大，國際交往頻繁，病毒擴散風險較一般城市高，但大部份個案與境外輸入相關，相信「動態清零」對香港仍然是適用的。
第五波疫情嚴峻，料每日染疫者將突破一千人。人心惶惶，不少市民不等政府免費派快速測試劑，自行到藥房購買，導致快速測試套裝大缺貨，有藥房着市民訂購，料一周後才有貨。有快速測試劑生產商強調，已增加產量應付需...
2022-02-08
北京冬奥會吉祥物「冰墩墩」造型可愛，自開幕式後即供不應求，中國國家主席習近平對來訪的摩納哥親王表示，可選一對「冰墩墩」送給孩子，向他們致以祝福。擁有熊貓形象和冰晶外殼，並酷似航天員的「冰墩墩」在冬奧開...
2022-02-08
正當各方關注俄羅斯隨時出兵攻打烏克蘭之際，總部設在美國的商營科技公司Maxar周日發佈人造衞星照片，顯示俄軍正在另一個鄰國白俄羅斯數處地點進行後期階段的部署；馬克龍較早時表示，他認為各方仍有可能達成協...
2022-02-08
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城鄱陽閣低層F室，面積545方呎，兩房間隔，原先叫價1026萬，最終累減261萬，以765萬易手，呎價14037元，屬...
2022-02-08
美股周一早段續靠穩，其中杜指曾升136點，見35226點；納指和標普指數分別升0.98%及0.45%。投資者正等待更多公司業績和通脹數據，並繼續觀望疫情擴散情況和聯儲局的加息步伐。杜瓊斯工業平均指數今...
2022-02-08
曼聯在上仗足總盃第四圈不敵米杜士堡，慶幸久休復出的中場保羅普巴正選披甲表現不俗。該隊今晚英超作客般尼，看守領隊蘭歷克矢言會將這名今夏約滿的廿八歲中場當新兵用，並希望此子無論續約抑或離隊，都致力在場上爭...
2022-02-08
姚子羚和陳山聰在新劇《鐵拳英雄》第三度合演情侶，兩人由Buddy到做CP默契更好，未來想再合作演古裝，嘗試演繹細膩感情戲。踏入虎年，兩人雖然有機會休息陪屋企過年，但遇上疫情冇得玩，連願望都變得實際，單...
2022-02-08
傳染力超強的Omicron變種病毒，迅速在各區擴散，令染疫人數急速上升，昨天確診人數跳升至逾六百宗，料每日的確診人數很快逼近一千人，突破一千關口也是意料中事，將會有愈來愈多市民需要送入醫院治療。為免出...
2022-02-08
昨日舉行谷草日賽，潘頓十匹坐騎全部上名，其中呂廄「高明駿將」、東廄「爆谷」、沈廄「風雷電」、蔡廄「旋風飛影」和羅廄「皇寶」在其胯下取勝，令他成為騎師王當然毫無懸念。至於呂健威另贏「威武覺醒」，沈集成另...
2022-02-07