官媒：港須堅持動態清零

內地官方新華社和《人民日報》接連發表評論，指香港需堅持「動態清零」政策。新華社的評論文章指出，香港當務之急是統一思想，堅持「動態清零」方向，由於香港疫苗接種率不夠高，放棄「清零」將為社會經濟和市民生命健康帶來難以承受的代價，所謂「與病毒共存」現階段仍言之尚早，將嚴重考驗香港醫療系統的承受能力，更遑論與內地實施免檢疫通關。《人民日報》的文章就指，「動態清零」是符合香港社會實際情況的科學選擇，又批評有人歪曲「動態清零」之含義並質疑特區政府的抗疫舉措。文章形容，「與病毒共存」是「躺平」策略，如任由錯誤論調大行其道，將動搖香港社會的抗疫信心，影響抗疫的成效。國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年亦指出，香港人口密度大，國際交往頻繁，病毒擴散風險較一般城市高，但大部份個案與境外輸入相關，相信「動態清零」對香港仍然是適用的。