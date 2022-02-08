公院再多17職員染疫

新冠疫情惡化，醫護人員首當其衝。醫院管理局昨天公佈，再多十七名公立醫院職員因社區或家居接觸而染疫，約二十名職員要接受檢疫。另有五名病人經入院篩查發現初步確診。屯院醫生中招十七名染疫的醫護人員中，包括一名屯門醫院醫生，而八名染疫護士，分別在威爾斯、伊利沙伯、瑪嘉烈、葵涌、明愛、北大嶼山及律敦治醫院上班；另八名病人服務助理、運作助理及文員中招，他們分別在威爾斯、天水圍、明愛、仁濟、大埔醫院。二十多名職員除下口罩曾與患者用膳，要送檢疫，他們暫時檢測陰性。沒有病人被列為密切接觸者。另外，有五名病人在入院篩查中初步確診，分別涉及屯門醫院、博愛醫院、威爾斯親王醫院及伊利沙伯醫院。兩名醫護人員、一名兼職學護及有十多名同格的病人，被列為密切接觸者。