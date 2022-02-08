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日報新聞 > 港聞

美股中段跌五點

2022-02-08 列印
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市場繼續觀望疫情擴散情況，以及聯儲局的加息步伐，美股早段窄幅上落，欠缺方向。杜指中段報三五○八四點，跌五點；納指則報一四二○七點，升一百一十二點。滙控美國預託證券價格見五十八點二一港元，升零點三一港元；騰訊則見四百七十四點六二港元，跌三點三八港元。

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