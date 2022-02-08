北京冬奥會吉祥物「冰墩墩」造型可愛，自開幕式後即供不應求，中國國家主席習近平對來訪的摩納哥親王表示，可選一對「冰墩墩」送給孩子，向他們致以祝福。擁有熊貓形象和冰晶外殼，並酷似航天員的「冰墩墩」在冬奧開...

2022-02-08