美股中段跌五點
等不及政府派發 湧藥房入貨 市民求安心 瘋搶快檢盒
第五波疫情嚴峻，料每日染疫者將突破一千人。人心惶惶，不少市民不等政府免費派快速測試劑，自行到藥房購買，導致快速測試套裝大缺貨，有藥房着市民訂購，料一周後才有貨。有快速測試劑生產商強調，已增加產量應付需...
2022-02-08
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習近平讓摩納哥親王選一對送孩子 冬奥吉祥物冰墩墩全國爆熱
北京冬奥會吉祥物「冰墩墩」造型可愛，自開幕式後即供不應求，中國國家主席習近平對來訪的摩納哥親王表示，可選一對「冰墩墩」送給孩子，向他們致以祝福。擁有熊貓形象和冰晶外殼，並酷似航天員的「冰墩墩」在冬奧開...
2022-02-08
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馬克龍將晤普京：仍可避免軍事衝突
正當各方關注俄羅斯隨時出兵攻打烏克蘭之際，總部設在美國的商營科技公司Maxar周日發佈人造衞星照片，顯示俄軍正在另一個鄰國白俄羅斯數處地點進行後期階段的部署；馬克龍較早時表示，他認為各方仍有可能達成協...
2022-02-08
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太古城兩房累減261萬易手
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城鄱陽閣低層F室，面積545方呎，兩房間隔，原先叫價1026萬，最終累減261萬，以765萬易手，呎價14037元，屬...
2022-02-08
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多家大公司本周陸續公佈業績 企業盈利向好 杜指升188點
美股周一早段續靠穩，其中杜指曾升136點，見35226點；納指和標普指數分別升0.98%及0.45%。投資者正等待更多公司業績和通脹數據，並繼續觀望疫情擴散情況和聯儲局的加息步伐。杜瓊斯工業平均指數今...
2022-02-08
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生命有Take 2 普巴爭口氣
曼聯在上仗足總盃第四圈不敵米杜士堡，慶幸久休復出的中場保羅普巴正選披甲表現不俗。該隊今晚英超作客般尼，看守領隊蘭歷克矢言會將這名今夏約滿的廿八歲中場當新兵用，並希望此子無論續約抑或離隊，都致力在場上爭...
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《鐵拳》CP望演古裝 姚子羚虎年隨緣搵對象 陳山聰考慮追B
姚子羚和陳山聰在新劇《鐵拳英雄》第三度合演情侶，兩人由Buddy到做CP默契更好，未來想再合作演古裝，嘗試演繹細膩感情戲。踏入虎年，兩人雖然有機會休息陪屋企過年，但遇上疫情冇得玩，連願望都變得實際，單...
2022-02-08
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社論｜發揮強大統籌力 速送確診者治療 - 李一飄
傳染力超強的Omicron變種病毒，迅速在各區擴散，令染疫人數急速上升，昨天確診人數跳升至逾六百宗，料每日的確診人數很快逼近一千人，突破一千關口也是意料中事，將會有愈來愈多市民需要送入醫院治療。為免出...
2022-02-08
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蔡約翰沈集成中三元 呂健威田泰安起孖 潘頓五W十騎全上名
昨日舉行谷草日賽，潘頓十匹坐騎全部上名，其中呂廄「高明駿將」、東廄「爆谷」、沈廄「風雷電」、蔡廄「旋風飛影」和羅廄「皇寶」在其胯下取勝，令他成為騎師王當然毫無懸念。至於呂健威另贏「威武覺醒」，沈集成另...
2022-02-07
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