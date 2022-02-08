丹麥有個關於日常飲食的調研，結果可能讓很多人失望和意外。最受歡迎的晚餐選項居然是這幾樣：59%的人最常吃義大利麵加肉醬，57%的人吃煎雞排，49%的人吃千層面，49%吃肉丸。（同時吃兩樣或多樣的數據疊加在一起，所以不是總數100%）不同年齡層的人，晚餐選擇亦不同。18至35歲，45%日常晚餐吃披薩，56歲以上的人只有24%選擇披薩。18至35歲的人當中，14%日常晚餐會選擇排骨，56歲以上的卻有48%愛吃排骨。目前，丹麥人的平均退休年齡在65歲到68歲。所以以上這些選擇與生活的時間安排有關，晚餐相對製作簡單方便，以半成品為主。正因為如此，丹麥人很講究蔬菜水果的多樣性。比如生吃青椒，黃瓜，番茄等，又或放進沙律中食用。同樣他們深知日常飲食很難面面俱到，膳食補充劑（保健品）是一種非常方便又有保障的補充方法。比如說肝臟這個器官，它是人體中最大的器官，執行著多達500個工作任務，幫助食物消化、排毒、清潔血液等。可是它連痛覺神經都沒有，很難發現它出現甚麼問題。幫助肝臟減負，用膳食補充劑保護肝臟細胞，促進消化排毒，是非常必要的。NEW NORDIC護肝片含有80%萃取比例的奶薊草，奶薊素高達200毫克。奶薊素是奶薊草原料中真正保肝護肝的有效成分，這種高含量的奶薊素更是效果加倍。護肝片中另有朝鮮薊、薑黃等護肝草本，促進脂肪代謝的膽鹼（歐洲食品管理局認可EFSA Journal 2011;9(4):2056）。護肝片的配方經過參考文獻及研究，含量絕對不會過量，又高效保證了產品的效果。NEW NORDIC護肝片在官網、屈臣氏門店和網店，以及華潤堂所有門店有售。現有兩盒八八折的優惠。更多產品信息請掃碼訪問NEW NORDIC官網。官網有同樣優惠，全港免運費。歡迎隨時郵件聯繫info@newnordic.hk或是聯繫NEW NORDIC的Facebook和IG。