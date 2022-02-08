廣西百色全市居家隔離

內地疫情持續，單日新增七十九宗確診，本土病例佔四十五宗，其中廣西百色市佔三十七宗。為控制疫情，百色市政府宣佈，全市居民要居家隔離，期間所有學校停課、公共交通暫停。內地單日新增七十九宗確診，本土病例佔四十五宗，包括廣西百色市的三十七宗，深圳有三宗，廣州有一宗，其餘病例分布北京及天津。由於廣西爆發疫情，百色市二萬居民進行首輪全員檢測，發現九十八人初步陽性，八十七人待覆核。當地昨日凌晨宣佈，全市居民要居家隔離，期間所有學校停課、公共交通暫停。當局又指，首名患者返回廣西後曾多次參加聚集性活動，導致疫情快速擴散，其中因參加聚餐導致的病例，約佔本地第一代病例的一半，之後通過家庭、社區傳播進一步將疫情擴散至多地，所有病例目前都屬於同一條傳播鏈。