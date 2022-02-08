電話卡實名登記下月起實施

電話智能卡實名登記制將於下月一日推行，屆時新發售的電話智能卡啟動服務前，須完成實名登記。新發售的電話卡，包括上台月費服務及電話儲值卡，須於啟動服務前完成實名登記，而現有的電話儲值卡用戶，則須於明年二月二十三日前做實名登記，屆時無登記的電話卡將不能再使用。至於現有上台月費的用戶，除非轉台或開立新的電話號碼，否則毋須再登記。個人用戶每人可向每間電訊商登記最多十張電話儲值卡，企業用戶則最多可向每間電訊商登記二十五張卡。市民在登記時，提供姓名、出生日期及身份證副本。十六歲以下人士登記時，須得到一位成年人的確認，並同時登記相關成年人的資料。企業用戶則須提供商業登記資料及指定負責人，並提供相關人士的個人資料。政府會展開宣傳，提醒公眾實名登記電話卡，亦會與各部門、社福機構和電訊商合作，協助有需要的人士完成實名登記。