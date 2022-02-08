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屯門獨立屋遭爆竊 失百萬元首飾

2022-02-08 列印
■爆竊案交由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進。
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切勿將貴重財物放置家中！屯門一間獨立屋懷疑遭到爆竊，屋內有搜掠痕跡，一批首飾、手錶等財物不翼而飛，事主驚慌下報案求助，經初步點算，損失金額總值約一百萬元，警方正追緝賊人下落。

昨晚近十二時，警方接獲一名五十五歲外籍女子報案，指在虎坑路一間獨立屋內發現有窗戶被撬毀，兼有被搜掠痕跡，懷疑遭賊人爆竊，故報案求助。

人員接報趕抵現場，並到附近一帶搜索賊蹤，暫時無果。屋內事主經初步點算，發現一批首飾、八隻手錶及現金不見了，總值約一百萬元。

警方經初步調查後，案件列爆竊，交由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進，正追緝賊人下落。

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