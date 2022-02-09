關髮廊宗教場所 商場超市須疫苗通行證 限聚令殺入屋 禁兩個以上家庭聚集

第五波疫情惡化，「限聚令」首次在平民百姓家實施！港府大幅收緊防疫措施，將限聚令由四人減至兩人，首次涵蓋私人住宅，禁止兩個家庭以上的聚會。當局不會逐戶調查，但如有人違法觸發疫情，違者每人罰款一萬元。港府亦要求理髮店和宗教場所由明天起關閉，直至本月二十四日。C類食肆限二人一枱。商場、百貨公司、街市、超市等亦由本月二十四日起實行「疫苗通行證」。特首林鄭月娥指，本周四起將「限聚令」由四人收緊至兩人，並禁止兩個家庭以上在私人處所聚會。食衞局常任秘書長陳松青解釋，法例以家庭為單位，不超過兩個家庭的聚會便不違法，而人數不限。同時，照顧者可獲豁免。換言之，如兩家人身處同一處所，就算照顧者屬第三戶家庭，亦不違法。違令罰款倍增至萬元記者追問如有市民舉報鄰居跨家庭聚會，當局會否執法，陳回應指，當局不會主動執法，亦不會逐家逐戶調查，但舉例指，如當局追蹤病例時，發現有人參與跨家庭聚會，便會執法。當局亦提高違反「限聚令」或不強制檢測等的罰則，罰款將由五千元加至一萬元。林鄭宣佈，除原有食肆、酒吧、美容院等十七類處所，再新增六類表列處所，包括宗教場所、商場、百貨公司、超級市場、街市或市集，以及理髮店或髮型屋，總數升至二十三類。其中宗教場所及理髮店或髮型屋，連同正被關閉的酒吧、美容院等，由周四起關閉，直至本月二十四日凌晨。由本月二十四日起，二十三類處所都要推行「疫苗通行證」，市民進入須掃「安心出行」，並出示疫苗紀錄。政府亦考慮以行政手段，將「疫苗通行證」引入學校及所有接受政府資助的處所，但暫時不打算將措施涵蓋公共交通工具。此外，政府亦收緊食肆限制，明日起C類食肆減至兩人一枱；D類食肆減至四人一枱。由明日起，D類食肆率先實行「疫苗通行證」。陳松青解釋，「疫苗通行證」將分階段實施，本月二十四日首階段起，會要求十二歲或以上人士至少接種一劑疫苗；四月底起第二階段，所有十八歲以上人士須接種最少兩劑疫苗；十二至十七歲人士至少接種一劑；六月底後，十八歲以上人士，如接種兩劑已超過九個月，須接種第三劑。經商場返家可獲豁免林鄭坦言，「疫苗通行證」等措施「就係要你（未接種人士）唔方便」或「減少好多選擇」，相信不少市民因此而接種疫苗。對於有未接種市民不能經商場通道回家，她回應指，相信市民可經其他途徑回家。其後陳松青澄清，法例豁免多個情況，如有市民必須通過商場等處所才能回家，可視作合理辨解。此外，「疫苗通行證」的執法分為主動及被動兩種形式，其中超市、街市等人流較多的處所，當局會「被動執法」，要求被抽查市民出示接種證明；而食肆等處所，處所負責人要主動要求市民出示打針證明。