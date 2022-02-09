理髮店須關閉生意損失難彌補

港府突然要求理髮店由明天起關閉，大批市民趕「尾班車」，令多個商場的理髮店昨午出現人龍。對於行業被停業十四天，髮型化妝整體形象設計師總會主席譚慧華感到無奈，預計未來兩日，不少市民趕去剪髮，但亦難以彌補往後的損失。對於商場將推行「疫苗通行證」，新鴻基地產發言人回應指，將詳細了解有關要求，積極配合。新地旗下商場有眾多出入口及二十四小時開放的通道、部份更是連接公共交通設施、樓上屋苑或寫字樓等必經之路，新地指將與當局商討如何落實相關要求。香港社區組織協會副主任施麗珊指，部份長者因憂慮未接種疫苗，「疫苗通行證」實施後，令他們生活不便，情緒或因此受影響，建議政府設立三個月緩衝期，讓長者考慮是否接種。