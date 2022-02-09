第五波疫情下，不少大廈被圍封檢測，大批市民無法返工，恐遭解僱。政府修訂《僱傭條例》，僱員如被隔離檢疫或圍封檢測，可以申領病假，僱主不能不合理地解僱。同時，政府料下周二通過總值二百六十億元「第六輪防疫抗疫基金」，受疫情打擊而失業的人士，將獲發一萬元補貼。特首林鄭月娥宣佈，疫情下為免勞資糾紛，政府將修訂《僱傭條例》，包括：一、僱員若須使用「疫苗通行證」上班，如因拒絕接種而被解僱，將不被視為不合理解僱；若僱員因隔離檢疫或圍封檢測而未能上班，最後被解僱，會構成不合理解僱；三、市民如要隔離檢疫或被圍封檢測，可持當局發出的強檢令或醫務證明，向公司申領病假。她透露，勞福局正修例工作，待行政會議通過後，將呈交立法會。林鄭指，「第六輪防疫抗疫基金」預計注資二百六十億元，涵蓋四十項措施，料下周二可在立法會財務委員會審批。第六輪基金會資助保安、清潔工及機場貨運員工等參與抗疫的基層員工，每人每個月獲發二千元，為期五個月，一共一萬元。她形容，新一輪基金亦「突破思維」，首次向短期或臨時失業的市民，派發一筆過一萬元津貼。由於審查上不容易，政府需時研究，其後公佈詳情。但去年十二月前失業的員工，則只能透過其他政府政策申領資助。第六輪基金料撥260億林鄭指，受「第五輪防疫抗疫基金」支援的行業，可再申請第六輪基金；同時，第六輪基金亦會支援長期受疫情影響的行業，包括旅遊業、載客運輸業務、在職培訓中心，及本地農業生產者等。工聯會立法會議員鄧家彪表示，現時至少十四萬人因疫情失業，預計需動用一百億元，才能涵蓋所有人士，又建議政府盡量寬鬆領取資格。香港中小型企業總商會永遠榮譽會長巢國明則指，措施對商界有一定影響，但業界能夠體諒。