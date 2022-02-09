港增625確診創新高38人須居家檢疫

本港昨天新增六百二十五宗新冠肺炎確診個案，再創單日新高。當局指Omicron病毒佔主流下，大多數病人帶高病毒量，傳播力大，令人十分擔心。政府由昨天起啟動居安抗疫計劃，向三十八名密切接觸者及次密切接觸者發出居家檢疫令。六百二十五宗新確診中，六百二十一宗屬本地感染，同時約有五百宗初陽個案。衛生署署長林文健表示，過去兩周兩千六百多宗確診中，八成五感染Omicron，抽驗一千個Omicron個案，逾八成CT值少於三十，即病毒量較高，傳播力非常高。他指疫情令人十分擔心，形容是危如累卵，呼籲市民合作，減少跨家庭聚會和社交活動。公院多22職員染疫為減輕公共醫療壓力，政府昨天起啟動居安抗疫計劃，安排密切接觸者及次密切接觸者接受十四日及四日的家居檢疫，暫時向三十八人發出居家檢疫令，密切接觸者及次密切接觸者各佔一半，涉及十七個單位。醫管局亦正陸續將首批八十名輕症病人轉送竹篙灣社區隔離設施。不少院舍錄得感染個案，元朗泰祥大廈安安護理院有一名院友初步確診，同層九名院友要檢疫；基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心有一名職員染疫，十四名院友要檢疫；荃灣荃威花園仁愛護老中心有護理員初確；大埔墟運頭街樂善堂朱定昌頤養院有一名院友初確，二十五人要檢疫；上環保良局郭羅桂珍護老院亦有兩名院友初確，全體七十五名院友要隔離。公立醫院方面，再多二十二名職員因社區或家居接觸而染疫，分別來自屯門、伊利沙伯、仁濟、大埔那打素等醫院，逾三十名職員要檢疫，沒有病人被列密切接觸者。另有六名病人經入院篩查發現初確，三十多名同病格病人列為密切接觸者。73歲男病人離世另外，醫管局昨日公佈，明愛醫院一名七十三歲患長期病男病人入院時需急救，經篩查列初步確診，惟病情持續惡化於昨凌晨四時許離世，個案會轉交死因裁判官跟進。若老翁最終確診，離世新冠患者將增至二百一十四人。