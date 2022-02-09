深水埗富悅樓強檢 22初確五戶須撤離

屯門良景邨良傑樓周日晚上七時半起圍封強檢，發現至少六十多宗初步陽性個案，由於承辦商需時核實結果，延至最快今早解封。張竹君稱，良傑樓個案較為散發，喉管沒有大問題，居民沒有需要撤離。
另外，沙田美田邨美景樓及美致樓由周日晚起圍封強檢，至昨早約十時解封，美景樓發現十三宗初步陽性個案，美致樓則有十五宗。
第五波疫情惡化，「限聚令」首次在平民百姓家實施！港府大幅收緊防疫措施，將限聚令由四人減至兩人，首次涵蓋私人住宅，禁止兩個家庭以上的聚會。當局不會逐戶調查，但如有人違法觸發疫情，違者每人罰款一萬元。港府...
2022-02-09
在北京西城區的一條胡同裏，藏着一個微型「奧運博物館」，一間只有三十多平方米的平房，卻擺滿五千多件奧運藏品。這些藏品的「主人」名叫張文全（見圖），一名建築公司的普通職員，而許多熟悉他的人更願意稱他為「奧...
2022-02-09
俄烏局勢，波詭雲譎。法國總統馬克龍到訪莫斯科與俄總統普京會談逾五小時，希望建立互信，避免開戰。普京指，他準備妥協，並將研究馬克龍在會談中提出的建議，包括雙方承諾不採取任何新的軍事行動、啟動新的戰略對話...
2022-02-09
何文田為傳統豪宅地帶，更坐落34名校網，名校林立，ONE HOMANTIN為區內近年新落成屋苑。是次精選屋苑2房間隔，實用面積495方呎，樓底特高，客廳連露台望周邊樓宇街景，最新叫價1120萬元。是次...
2022-02-09
美國商務部將33間中國企業列入「未經核實清單」（Unverified List），當中包括藥明生物（2269）在無錫及上海的附屬公司。事件引發藥明生物股價急瀉逾三成，曾於昨早11時停牌。公司在投資者會...
2022-02-09
車路士上周六戰畢英格蘭足總盃後，立即啟程前往杜拜，備戰今晚世界冠軍球會盃四強對沙特阿拉伯球隊希拉爾一戰，態度認真。該隊有近況大勇的鋒將薛耶治領銜攻堅，料可順利晉級，可是希拉爾亦有前曼聯射手恩哈路在陣，...
2022-02-09
今年初，任達華在內地拍完戲即返港跟老婆琦琦及囡囡任晴佳（Ella）團聚過農曆新年，本報記者日前直擊華哥快閃式到蓮花宮拜神祈福，問到係咪要趕走17歲囡囡Ella嘅爛桃花？他即九秒九緊張搶答：「未未未(拍...
2022-02-09
農曆新年期間，市民拜年，衍生多個跨家庭疫情群組，至少有十九個涉十人以上，最大一個群組的中招者竟多達四十七人。由於第五波疫情迅速惡化，港府推出更嚴厲的限聚令，除了限聚人數由四人減至兩人，更首次在私人住所...
2022-02-09
方嘉柏是傳統的「碧科」名牌馬房，亦多次榮膺香港冠軍練馬師，但個人覺得其戰馬絕不易捕捉，尤其是半冷門，主要是因為其部署手法。一些較為正頭正路的馬房，當馬匹在出擊周期時，大多數都會集中報跑有充足證明的途程...
2022-02-09