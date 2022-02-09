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熱門： 第5波疫情疫苗通行證強檢無名份的愛康寧大廈

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深水埗富悅樓強檢 22初確五戶須撤離

2022-02-09 列印
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第五波變種新冠肺炎疫情中，至少有三十三棟大廈爆發垂直或橫向式病毒傳播。政府前晚起圍封深水埗富昌邨富悅樓強檢，發現二十二宗初步陽性，包括五個二樓住戶，其他居民須要撤離，當局檢視過喉管沒有大問題。
  屯門良景邨良傑樓周日晚上七時半起圍封強檢，發現至少六十多宗初步陽性個案，由於承辦商需時核實結果，延至最快今早解封。張竹君稱，良傑樓個案較為散發，喉管沒有大問題，居民沒有需要撤離。
  另外，沙田美田邨美景樓及美致樓由周日晚起圍封強檢，至昨早約十時解封，美景樓發現十三宗初步陽性個案，美致樓則有十五宗。

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