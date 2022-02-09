立會收四萬封投訴信 批推動疫苗氣泡

政府將於本月二十四日落實擴展疫苗氣泡計劃。消息指，立法會公共申訴辦事處早前接獲超過四萬封市民來函，內容大致相若，都是批評政府推動的疫苗氣泡對不同行業造成嚴重影響，建議當局採用全民檢測。消息指，由於有關信件內容相若，估計是有人在背後組織反疫苗行動。據了解，申訴者認為接種疫苗屬自願性質，港府不能強迫市民，相對歐美有四位數字或以上的爆發，香港只有小量個案，沒有必要強迫打針，政府無權剝奪居民的自由。社會各行各業近乎走上絕路，例如飲食業出現大規模退枱退訂，受苦的是飲食業東主和從業員；建議政府以更安全有效的「全民檢測」方式處理，取代疫苗氣泡。消息人士指，投訴者未必真正支持全民檢測，但肯定是一群不想被迫打針的人或相關行業人士不斷投訴，希望透過立法會向政府施壓，反對「迫針」。