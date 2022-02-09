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美股中段 升112點

2022-02-09 列印
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美國十年期國債息率繼續上升，市場觀望美國周四公佈的通脹數據，美股早段企穩。杜指中段報三五二○四點，升一百一十二點；納指則報一三九七○點，跌四十五點。滙控美國預託證券價格見五十九點五九港元，升零點七九港元；騰訊則見四百七十八點八港元，升八點八港元。

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