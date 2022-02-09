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日報新聞 > 港聞

二十三條立法預五月諮詢

2022-02-09 列印
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保安局局長鄧炳強昨在立法會保安事務委員會表示，特區政府正積極推展《基本法》二十三條本地立法工作，計劃在五月到立法會開展諮詢，目標在今年底前將草案提交立法會審議。

鄧炳強指預計仍然有想危害國家安全的外部勢力，會抹黑有關立法工作，當局會加強宣傳教育及解說工作。

有議員提到不時有關於疫情的假資訊流傳，影響抗疫工作。鄧炳強指會就有關情況研究是否違反現行的法例，在研究立法方面，會針對規管侮辱公職人員或仇恨言論的假新聞。

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