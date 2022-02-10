兩長期病長者離世 殺傷力不容忽視 Omicron疫災 單日確診破千

■Omicron病毒橫行，近日確診人數激增，其殺傷力亦不容忽視。資料圖片

■張竹君指若市民減少社交接觸，相信疫情可以減緩。

Omicron橫行無忌，本港爆疫災，昨天新增一千一百六十一宗確診個案，首次破一千關口，同時約八百人初步確診。即使不少感染Omicron患者的病情較輕，但Omicron的殺傷力不容輕視。兩名年逾七十並有長期病患的確診男子離世，成為第五波疫情中首兩宗死亡個案，當中一人打了疫苗，另一人未有接種。昨天有一千一百六十一人感染新冠肺炎，其中一千一百五十三宗屬本地個案，大部份染Omicron變種病毒，涉多個家庭群組，料是農曆新年前後聚會而令家人中招，亦有患者是家庭主婦、長者及退休人士，他們或出入過商場或街市等而受感染。由於社區充斥隱形傳播鏈，目前約有一千四百宗個案源頭不明，多數來自深水埗、九龍城、黃大仙等地區。衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，若市民減少社交接觸，相信疫情可以減緩。累積1400個案源頭未明醫管局公佈，有兩名確診者不治，包括明愛醫院一名七十三歲病人，他有長期病患，周一因肺部感染入院，前日凌晨離世，患者生前居住在深水埗溫暖護老院，去年九月已接種兩針科興疫苗。另一名同院七十六歲男病人，因肺積水及呼吸道感染，前日凌晨不治，他沒有打針。暫時未知兩人感染哪種變種病毒。計及這兩宗死亡個案，過去兩年本港累計二百零七人染疫亡。目前有兩名患者危殆，分別是八十三歲及五十七歲病人，前者未接種疫苗；另有三人情況嚴重，分別是五十歲、五十六歲及七十七歲病人，該名七旬患者未打針。醫管局稱，部份死亡、危殆及嚴重的病人未接種疫苗，或未完成第三針，呼籲公眾盡早接種疫苗。多家護老院爆發疫情另外，再有多間院舍有院友或職員染疫，包括大角咀欣穎護老院、沙田禮賢會王少清頤養院、深水埗仁濟醫院李衞少琦安老院、深水埗溫暖護老院，以及牛頭角扶康會樂華成人訓練中心，令人擔心更多長者受害。公立醫院方面，新增一名醫生、十名護士及十九名員工因家居或社區接觸中招。東區醫院精神科病房有一名服務助理初確，院方為病房病人進行檢測，發現一名六十二歲男病人染疫，當局正調查兩人源頭是否相關，該病房暫時停收新症。另有五名病人經入院篩查後發現確診。