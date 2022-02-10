運陽性樣本月薪五萬八 司機職位爭崩頭

昨天染疫人數突破一千，病毒橫行，人心惶惶，市民謀求檢測安心，樣本運送往化驗室服務的需求急升，造就了高薪司機職位。有專業司機管理公司在社交平台出帖，聘請「陽性檢測樣本運送司機」，月薪高達五萬八千元。負責人對本報透露，或許近日失業者眾多，即時收到眾多應徵申請，半小時之內就請夠人，須立即把帖文刪除。昨天網民在社交平台瘋傳一篇請人帖文，一間專業司機管理公司以高薪聘請日夜間「陽性檢測樣本運送司機」，僱員毋須接觸樣本，月薪四萬二千元，如負責上門接收樣本，月薪更高達五萬八千元。入職條件方面，要求持有一、二號駕駛執照，熟悉本港所有地方道路，懂得使用導航系統，預計下周一上班。招聘告示又註明，如司機工作時染疫，每天可獲一千元津貼，直至康復出院七天後。招聘半小時即額滿記者致電查詢，該公司負責人表示，或許很多人失業，招聘告示登出後即收到大量查詢，半小時內請夠人，「所以我們都要立即刪除這個招聘帖文，改出另一個額滿告示。」該負責人說，他們是一間有經驗和專業司機管理公司，之前曾替衞生署做過類似的工作項目。他強調，由於這次的運送項目還在初步協議階段，很多細節不能透露，「例如請了多少人，那個部門委託我們，暫時不能說。」負責人說，是這兩天收到委託通知，才立即出帖請司機，「不能到正式開工時才請人，一定要預先準備。」他說這次情況特殊，準備時間並不足夠，「其實正常都要有兩星期作準備，例如請司機，我們都要了解應徵者是否做開運輸，過去的駕駛記錄等。另外，培訓方面，我們亦要教導司機如何自我保護，運送過程的正確程序等。」至於薪金，負責人認為合理，不算特別高薪，「每天工作十二小時，一個月做足三十天，平均時薪是百多元，不是特別高。」