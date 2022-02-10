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美股中段升256點

2022-02-10 列印
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美股繼續揚升，杜指早段大漲三○一點報三五七六四點。杜指中段報三五七一八點，升二百五十六點；納指則報一四八八四點，升一百三十七點。滙控美國預託證券價格見五十九點一一港元，跌零點一九港元；騰訊則見四百八十六點五八港元，升三點七八港元。

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