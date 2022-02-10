居民揶揄禮賓府領事館污水呈陽可快測 愉景灣強檢四日無法驗2.5萬人

連日來大量地點被列入強制檢測，有愉景灣居民指因為污水樣本驗到對病毒呈陽性，全個愉景灣居民都要檢測，但只有兩個檢測站供兩萬五千人使用，且一日得一千個名額，直斥安排欠佳，質疑四日內無法讓全部居民做檢測。政府因應在愉景灣的污水檢測到呈陽性結果，發出強制檢測公告，要求愉景灣居民接受核酸檢測。但有居民批評該處只設兩個臨時中心，一日得一千個名額，「唔係好似出邊啲社區檢測中心咁有得book（預約），又冇得派籌」，質疑愉景灣有二萬五千人，如何在四日內要完成檢測！更有居民揶揄「禮賓府、領事館一帶污水樣本也呈陽性，佢哋又唔使強制檢測喎，可以自願用快速測試包！呢啲制度真係畸形。」各區的社區檢測中心連日來大排長龍，土瓜灣體育館、長沙灣體育館等地昨有逾千人輪候，有市民須輪候四至五小時才完成檢測。馬鞍山遊樂場硬地足球場的流動採樣站，昨早一度有過近千人輪候排隊，到下午近三時，有工作人員舉牌指因人數眾多，要提早截龍。另外，四個新增的檢測站昨午投入服務，分別位於亞皆老街遊樂場、長沙灣體育館、愉景灣聖公會偉倫小學對開空地，以及愉景灣消防局側空地。長沙灣體育館的檢測站設置派籌機，讓市民取籌後回家等候，避免在現場聚。承辦商向傳媒承認人手不太足夠，即使工資已提高近三成，亦難請到合適人手。檢測能力現「十煲得三蓋」北區的保榮路體育館檢測站昨天突然停運，不少居民到場發現「摸門釘」。民建聯立法會議員劉國勳指，據悉檢測商收到政府要求，須抽調人手到其他區協助，事件反映政府在檢測能力已出現「十個煲得三個蓋」的情況。特首林鄭月娥在社交平台撰文，對市民需長時間輪候檢測或送院，表示「深感抱歉和不安」，檢測承辦商及所有人員正全力提升能力。