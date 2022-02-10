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理髮店排長龍 停業料失八成生意

2022-02-10 列印
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政府進一步收緊防疫措施，髮型屋被納入表列處所，今日須關閉兩周。不少市民昨日趕在「最後限期」前理髮，全港多家理髮店外大排長龍。但有理髮業界代表預計停業十四日，將損失七、八成生意。

在多間快速理髮店QB House門外，大批市民輪候「飛髮」。有排隊的市民想趕在限期前「剪定髮」。有髮型師指昨日生意增加三至四成，但仍無法彌補停業損失。

髮型化妝整體形象設計師總會主席譚慧華感無奈，她估計停業十四日，不排除有大量小型理髮店倒閉。

另餐務管理協會主席梁振華指酒席宴會將全部取消，形容「壽終正寢」，估計整體生意會跌八成；港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮料「疫苗通行證」，令街市會再少三成人流。

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