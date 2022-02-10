涉播Omicron 兩國泰前機組人員提訊

國泰航空公司兩名前機組人員，涉嫌在港隔離期間未有遵照規定參與聚餐及外出，其後確診感染，率先將Omicron變異病毒帶入社區，並引發又一城望月樓群組。警方事後以違反第五九九Ａ章《預防及控制疾病規例》拘捕兩人，案件昨天於東區裁判法院首次提訊。兩被告獲准保釋，案件押後至四月七日再訊。被告黃昱龍（四十五歲，現時無業）為馬來西亞籍，以及劉諾宏（四十四歲，現時無業）為中國籍，毋須答辯，辯方望押後本案以待索取文件及法律意見，及申請讓兩人期間以原有條件保釋。控方不反對保釋，但提出額外條件。裁判官溫紹明考慮後下令除現金五千元外，兩名被告須每星期向警署報到一次、不得離港、不得干預證人、交出旅遊證件及居於報稱地址。