調查訪問九百九十七名男女，有六成男士及七成一女士最不想收到口罩及酒精消毒液，蟬聯情人節最差禮物。近年不少偶像歌手風靡本地男女，其周邊產品在市場上炙手可熱，但四成一男士及五成八女士都不想收到偶像歌手周邊產品作為情人節禮物。香港婚活創辦人張惠萍指情人節並不適合向伴侶送上偶像周邊產品表達愛意，「其實都令對方幾尷尬」。受疫情困擾，四成三男士及五成八女士會在家中慶祝情人節，逾六成男女均認為，疫情減低情人節外出用餐的意欲。
口罩酒精消毒液 蟬聯情人節最差禮物
調查訪問九百九十七名男女，有六成男士及七成一女士最不想收到口罩及酒精消毒液，蟬聯情人節最差禮物。近年不少偶像歌手風靡本地男女，其周邊產品在市場上炙手可熱，但四成一男士及五成八女士都不想收到偶像歌手周邊產品作為情人節禮物。香港婚活創辦人張惠萍指情人節並不適合向伴侶送上偶像周邊產品表達愛意，「其實都令對方幾尷尬」。受疫情困擾，四成三男士及五成八女士會在家中慶祝情人節，逾六成男女均認為，疫情減低情人節外出用餐的意欲。
兩長期病長者離世 殺傷力不容忽視 Omicron疫災 單日確診破千
Omicron橫行無忌，本港爆疫災，昨天新增一千一百六十一宗確診個案，首次破一千關口，同時約八百人初步確診。即使不少感染Omicron患者的病情較輕，但Omicron的殺傷力不容輕視。兩名年逾七十並有...
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12歲演講成熱話 谷愛凌大跳台冠軍成歷史第一人
谷愛凌拿下自由式滑雪女子大跳台決賽冠軍，這個項目是冬奧歷史上的第一次設置，她創下了歷史第一人的成績，一時之間，這個陽光、漂亮，充滿活力的女孩，全球人氣急升。她的成功，她的人生事跡，被人們挖出來，大家發...
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涉款36億美元拘夫婦 美破史上最大加密貨幣盜竊案
美國司法部破獲史上規模最大的加密貨幣盜竊案，追回遭駭客攻擊時被盜的加密貨幣，涉價值逾三十六億美元，並拘捕紐約市一對夫婦，兩人被控洗黑錢和詐騙罪。司法部稱，三十四歲的Ilya Lichtenstein和...
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細價屋苑錄上車客承接
據《星島地產網》報道，市區細價盤獲上車客承接，利嘉閣地產高級聯席董事莊雅琁表示，九龍灣得寶花園D座中層5室，面積約381方呎，為兩房間隔，外望樓景，獲上車客以583萬元承接，呎價約15302元。原業主...
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重磅科網股回勇 恒指升500點成交增 美股三連升 杜指漲311點
美股繼續揚升，杜指早段大漲301點報35764點，升幅0.7%；納指亦升182點報14376點，升幅1.3%，標指亦升約1%報4570點。恒指夜期中段升150點報24981點。杜瓊斯工業平均指數今晨四...
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沙拿歸隊氣難平 餓虎吞狐
四日前在非洲國家盃決賽失利的埃及射手穆罕默德沙拿，已馬不停蹄返利物浦報到，周二更立即復操，準備化悲憤為力量，領軍在今晚英超主場擊退李斯特城。此子聯賽八鬥狐狸獨取四球，後者最近又頹勢盡現，故不妨直取讓球...
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同黎諾懿許願樹拋寶牒祈福 李佳芯強調單身 未Ready拍拖
39歲嘅李佳芯（Ali）月前被爆與城中富豪「蟲草大王」陳恩德秘戀逾一年，不過Ali火速落閘否認更稱同「陳生」冇發展可能。強調單身嘅「女神」Ali日前同老友黎諾懿去許願樹拋寶牒祈福，女方喺寶牒只寫上「身...
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社論｜疫情兇猛 廣推疫苗通行證 - 李一飄
政府經常形容控疫工作，須走在病毒之前，但近日Omicron變種病毒急速擴散，染疫人數暴升，昨天突破一千關口，未來數日有可能呈跳躍式增長，反映政府控疫的意願雖好，但在這場競賽中，Oimcron病毒明顯走...
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姚本輝梅開二度 巴度停賽有馬贏 潘頓又掃四W封王
昨晚谷中舉行九場賽事，潘頓繼續交出悅目成績，先後勝出「勝不驕」、「傲龍駒」、「勇創派對」和「金鑽貴人」，助呂健威起孖之餘，並於第七場後已經成為騎師王。其餘姚本輝憑「綠續爆發」和「同盟力量」包辦第四口孖...
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