口罩酒精消毒液 蟬聯情人節最差禮物

下周一便是情人節，有約會公司調查發現，口罩及酒精消毒液蟬聯情人節最差禮物，受疫情困擾，有四成三男士及五成八女士會選擇在家中慶祝情人節。有四成三男士願意花一千至五千元買禮物，比去年四成九有所下跌。調查訪問九百九十七名男女，有六成男士及七成一女士最不想收到口罩及酒精消毒液，蟬聯情人節最差禮物。近年不少偶像歌手風靡本地男女，其周邊產品在市場上炙手可熱，但四成一男士及五成八女士都不想收到偶像歌手周邊產品作為情人節禮物。香港婚活創辦人張惠萍指情人節並不適合向伴侶送上偶像周邊產品表達愛意，「其實都令對方幾尷尬」。受疫情困擾，四成三男士及五成八女士會在家中慶祝情人節，逾六成男女均認為，疫情減低情人節外出用餐的意欲。