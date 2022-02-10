職安健罰則上限 勞資仍存分歧

勞顧會與勞工處昨午開會，勞方代表、工聯會立法會議員鄧家彪（圖）會後見表示，勞資雙方同意提升破欠特惠金不同項目金額上限，但對建議修訂的職安健罰則上限仍存在分歧。現時如僱員遭無力償債的僱主拖欠工資、代通知金或遣散費，目前金額上限分別為三點六萬元、二點二五萬元以及五萬元。鄧家彪舉例提升上限後，上述三個項目的金額可分別增至八萬元、四萬元及十萬元。另外，針對職安健相關法例的罰則逾二十年沒有修訂，勞工處早前研究調高罰款，將「極嚴重」違法個案罰款由五十萬元調高至五千萬元，惟被部份商界及建造業人士批評過於嚴厲。至昨日勞工處在會議上，最高罰款建議「減辣」至一千萬。鄧家彪批評當局沒有諮詢勞工界，認為應提高罰則以加強阻嚇力。