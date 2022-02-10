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金和曉冬奧出局　哭訴已盡全力

2022-02-10 列印
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北京冬季奧運首名港將亮相，高山滑雪女將金和曉昨出戰女子迴轉賽，可惜終點前失誤未能完賽出局。這名十九歲小妮子賽後一度眼泛淚光，但揚言已傾盡全力奮戰到底，感謝全港市民支持。

女子迴轉賽昨在延慶國家高山滑雪中心舉行，首輪排八十六位登場的金和曉，途中多次修正路線，務求能順利高速繞過旗門，惟終點前功虧一簣失去平衡被淘汰。

賽後，金和曉不禁哭訴感失望：「不過，我已竭盡全力比賽，希望令大家感到自豪。」其母親在香港透過電視台直播鼓勵愛女：「以你為榮！」

十九歲的金和曉上月底入境北京後，確診感染新冠病毒，但其後檢測呈陰性獲准參賽。

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