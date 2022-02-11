叫價每個鐘160蚊 檢測站逼爆 排隊黨炒籌掠水

■連日來大批苦候強制檢測，當中不乏長者。

■有人在Carousell開價每小時一百六十元，代為排隊取籌檢測。

新冠疫情大爆發，染疫人數暴增，因密切接觸確診者而須強檢人數更多，令各區檢測站大排長龍，其中深水埗白田社區會堂無預約人龍綿延不絕，達數百米長，當中不少長者在寒風中「罰企」兩小時。由於檢測供不應求，有人竟「發疫財」，在網上聲稱提供「代排隊」服務，代輪強檢籌，收費每小時索價一百六十元。全港逾六十個檢測點連日大排長龍，市民在動輒排數小時，其中葵涌運動場至少有七百人排隊，龍尾一度伸延至興芳路行人天橋，大窩口社區中心檢測站亦有逾四百人排隊，未到四時截龍。白田社區會堂外人龍綿延不絕，伸延至山坡上。深水埗區議會覃德誠指，該中心應有付費檢測、預約檢測及未預約檢測三條隊伍，估計最多人等候的應為未預約檢測隊伍。據社區檢測中心網頁，十九間社區檢測中心未來七至十二日的預約全告爆滿。拍賣網招客 平台斥不能接受檢測難求，但人心惶惶，有人乘機發財。二手拍賣平台Carousell上有賣家提供「強檢代排隊」服務及「代領強檢預約籌號」服務，有人每次索價二百元，亦有開價每小時收九十至一百六十元。記者發現，在大埔、長沙灣、土瓜灣等都有賣家，更有賣家指部份日子及地區已經約滿。不少網民形容是「真辛苦錢」，更指「攞命搏」；亦有人笑言，若一百元排一次，「除番開連最低工資都冇」。Carousell發聲明指，正採取行動，把相關商品或服務移除，指不能接受任何人在疫情嚴峻時以這方式牟取利益，或令有需要人士未能享用資源。此外，網上亦流傳一名檢測中心工作人員疑賣檢測「黃牛籌」影片。事發前日下午五時許，一名工作人員坐在流動檢測車上為市民登記資料，其後在粉嶺安樂村香港浸信會醫院後勤中心門口，被數名市民包圍，批評指「真係賣飛」、「做乜賣飛呀」等，一名警員上前了解。警方指，上水分區特遣隊人員前日下午約五時巡經樂業路及安居街交界的流動採樣站時，見有排隊人士爭執，上前了解。經調查後，相信一名流動採樣站女職員當時正因應情況，向在場人士派發檢測籌號，引起部份人士不滿，事件不涉刑事成份，沒人被捕。10檢測站設派籌機 增關愛隊檢測站承辦商、駿嶺生物科技營運總監孫詠琪指，將派員控制「一人一籌」以杜絕炒籌，但知悉有假籌出現，亦有市民反映有人賣籌，若有義工團隊協助，冀可加派人手杜絕炒籌。她又指，檢測站容許市民為長者或殘疾人士取多一個籌，但取籌人士須帶備檢測者的身份證副本及長者卡作證明。食衞局副局長徐德義表示，個別檢測站試用派籌機後效果理想，昨日起會於十個檢測站加設派籌機，約二百名公務員將加入協助人群管理，並為長者、孕婦及有需要人士安排「關愛隊」。對於有賣籌情況，他指當局就設立派籌機後，收到不同消息及正面回應，認為機器只是硬件，需有配套，包括會有職員在場視察取籌情況等，以制止不當行為。新世界20萬檢測包贈基層另一方面，新世界發展與本港基因及診斷檢測公司P renetics合作，捐贈二十萬套快速抗原檢測包贈予基層。新世界發展指，六間非牟利機構會率先於本月下旬，推薦及甄選服務對象及安排發放方式，陸續轉贈至有需要的基層人士。