再增近千病例 94歲病婦離世

第五波疫情高企不下，昨天新增九百八十六宗確診個案，並有約八百宗初步確診病例。愉景灣廣場爆疫，至少八名商戶、職員染疫，懷疑發生傳播，商場暫時關閉大清洗。此外，再多一名九十四歲女病人染疫離世，她未有接種疫苗。新染疫的九百八十六宗病例中，九百八十五宗屬本地感染。當局統計，第五波疫情中，疑染Omicron變種病毒病人，有五成六打了兩針疫苗；疑染Delta者，有四成九已打兩針。食衞局副局長徐德義強調，政府會維持動態清零目標，因此一直增加測試及追蹤能力。愉景灣廣場爆疫關閉繼昨天兩名長者染疫離世，昨天再多一名九十四歲女病人離世，她有長期病患，於周二因呼吸困難和心臟衰竭入院，入院篩查檢測呈陽性，染有Omicron，情況其後惡化，延至昨午離世，並未接種疫苗。本港累計有二百零八名患者在公立醫院離世。目前仍有三名病人危殆，年齡介乎八十至九十七歲，當中兩人未打針；另六人嚴重，年齡介乎五十至九十一歲，當中兩人未打針。繼元朗廣場早前多名到訪者確診，愉景灣廣場亦懷疑出現傳播，至少有四名清潔工、兩名客戶服務員及兩名店舖職員染疫，商場暫時要關閉大清洗。愉景灣日前有污水樣本對病毒呈陽性，該處二萬五千名居民都要檢測。良傑樓終解封 揭73個案屯門良景邨良傑樓由周日晚起 圍封強檢，共發現七十三宗初步陽性個案和三宗不確定個案，到昨日中午起解封。有良傑樓居民批評，政府資訊公佈不清晰，大廈衞生環境惡劣，走廊出現三層「垃圾山」。此外，再有更多老人院舍有院友或職員染疫，包括深水埗溫暖護老院、大圍東華三院莫黃鳳儀安老院、元朗君悅護理中心、鑽石山東華三院何東安老院、上水佛教李莊月明護養院、葵涌騰達護老院、大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭、保良局西營盤護老院暨長者日間護理中心，累計超過二十間院舍。