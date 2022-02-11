袁國勇倡輕症在家隔離

疫情嚴重，急症室迫爆。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，政府應跟隨季節性流感的做法，病徵輕微者應到所屬的十八區政府門診求醫，領取樣本樽回家，留家隔離數天，以免公院急症室癱瘓。患者回家後應戴好口罩及留在房間，步出房間就要戴兩個口罩。袁指，社交距離措施收緊後，要七至十四天才看到效果，如果短時期內所有公立醫院、亞博館及竹篙灣檢疫中心均爆滿，輕症確診者在家隔離是實際做法，期望大家接受，市民不要感到挫敗。他強調，最重要是保護長者及醫療系統，包括七百多間院舍，當局應盡快安排醫護人員上門幫長者打疫苗，並應改變策略，將確診者留在院舍治療，沒有感染的長者則在亞博館等地方檢疫隔離。