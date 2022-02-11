市民不貪六千多元購物禮券保不失 假抽中巨獎圖騙信用卡號碼

■張小姐早前收到騙徒假扮朋友發來的訊息，險些被騙個人資料。

■騙徒先要求張小姐提供手機號碼。

網上騙徒狡猾多端，不惜扮鬼扮馬，市民稍有不慎便會上當。不少市民近日收到「朋友」從社交平台發來訊息，以抽中大獎作餌，要求提供電話和信用卡號碼，有人收訊息後覺得可疑，致電求證，知悉朋友的社交平台帳戶遭黑客入侵，向共同朋友發出相關的行騙訊息。有網絡專家分析，騙徒一旦成功取得資料後，會即時在外國購物網站開戶消費，市民誤信中招，會損失不少。年廿八當天，做零售工作的張小姐不用上班。在家準備大掃除時，手機突然響起，原來是一名叫Amy的朋友，從facebook上發來訊息。Amy一開始，就要求張提供她的手機號碼，說是幫她參加豐澤九周年誌慶大抽獎，「我們不是太熟，她是我朋友的朋友，不知我手機號碼也不出奇。」張又覺得參加抽獎沒有甚麼大問題，趁新年碰碰運氣，於是便說出手機號碼。之後，Amy又叫張把手機訊息收到的六位數字驗證碼告訴她，張不防有詐照做。查證朋友fb帳戶被黑客入侵數分鐘後，Amy又傳來訊息，告訴張中了大獎，抽到一張六千二百三十元的豐澤購物禮券，「當時我心想，有沒有這麽容易中獎呀 ?」這時，Amy更要求張講出信用卡號碼，轉帳六千二百元給她，「我開始覺得有點不妥，就算過數都是儲蓄戶口，為何要信用卡資料，很古怪。」張便回答不要這份獎品，不用過數給她，「其間我多次叫她致電我，她都拒絕，只一直追問信用卡號碼，我更加懷疑這個人的身份是真還是假。」為了求證事件，張立即致電Amy，問她是否代為參加抽獎，並且中了獎。Amy對此連忙否認，解釋說自己的facebook帳戶日前被黑客入侵，騙徒更假扮她的身份，向她十多名朋友發出類似詐騙訊息，都是說中了六千多元購物禮券，要求提供信用卡資料，幸好沒有人受騙。張知道真相後不禁捏一把汗，「因為本身認識這個人，怎會想到是騙徒假扮，幸好最後自己沒有貪心，沒有說出信用卡資料，否則後果嚴重。」而被騙徒偷用身份的Amy，亦大呼倒霉，因為這個fb賬號已用了多年，有很多生活回憶，但被黑客入侵後已停用，「如果要重啟這個賬戶，就要上載身份證明文件，但我覺得缺乏保障，所以索性開一個新賬戶更實際。」