專家：勿隨意洩啟動碼驗證碼

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，看完張小姐提供給騙徒的六位數字驗證碼後，說這不是網上交易的驗證碼，而是開啟新帳戶的啟動密碼，「這是東南亞一個購物和外賣網站，騙徒如果順利得到啟動密碼和信用卡資料，就可以開設帳戶，之後就可以進行網購。」他提醒市民，除了信用卡資料外，一些啟動碼和驗證碼，也不可以隨意告訴他人，否則有可能被人盜用身份進行網上交易，招致損失。方保僑表示，現時很多網上交易平台，都設有3D Secure系統，填寫信用卡資料後，要再輸入由銀行發出的六至八位數字驗證碼，才能進行交易。他又說，騙徒可以在一些暗網，買到其他人的信用卡和個人資料，但交易時的驗證碼就買不到，「因為驗證碼是由發卡銀行發出的一次性密碼，每次也不同。」所以驗證碼外洩十分危險，「雖然騙徒只可以購物一次，但如果他買很多東西，受害人也損失慘重。」