急症室遣呈陽菲傭返家疑感染兩少主

染疫人數暴增，公立醫院不勝負荷，醫管局呼籲快速測試呈陽性者往急症室覆檢，社區檢測陽性者則留家等候。一名外傭快測呈陽性，往急症室後被要求回家，其後疑傳染給兩名少主，僱主斥當局的安排，讓外傭把病毒傳開。亦有社區檢測陽性市民在家等候數日仍未獲送院，家人陸續出現病徵。網上流傳一段錄音，有市民致電衞生署熱線投訴，指家中外傭的快測呈陽性，到急症室後被要求返家，批評職員未能提供適切指示。事主林先生向傳媒表示，其外傭周日晚發燒，翌日晚上快測呈陽性，外傭當晚乘的士到聯合醫院急症室求診，院方為她檢測後竟要求她回家等結果。林先生當晚約十一時接獲外傭的通知，不解政府早前呼籲快速測試陽性人士去急症室，「點解可以返屋企？」他擔心外傭在回家路途將病毒傳開，便即時致電衞生署熱線，該熱線的服務時間僅到晚上八時，聯合醫院職員亦指安排按照衞生署指引。林先生終經外地人來港後強檢求助熱線，聯絡到衞生署職員，對方稱不了解有關安排。他透露，其分別六歲和九歲的女兒相繼出現病徵，下午快速測試後亦呈初步陽性。女兒乘救護車到急症室後，院方亦建議回家等結果。另外，油塘居民陳先生致電電台表示，一家五口於周日到社區檢測中心接受強檢，他翌日收到檢測陽性結果，致電衞生署查詢，對方着他留家等待，至今亦未被安排作進一步檢測。其妻子、兩名兒子及一名媳婦的首次強檢均呈陰性，但近日各人陸續出現病徵。陳先生擔心，如按要求到社區檢測中心再做檢測，或引發傳染，但不去強檢又擔心受懲罰，他與兒子沒有上班幾日，以免傳染同事，但當局未能清晰回覆他們應如何應對。醫管局承認情況不理想醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業承認，情況並不理想，望市民見諒。他建議，市民如強制檢測呈陽性，須耐心在家中等候；如自我快速測試呈陽性，亦要留在家中，並請親友或速遞幫忙，遞交深喉唾液樣本。醫管局又建議，市民等候送院期間，應做好個人衛生，包括戴好口罩，避免與親人接觸等。