「蟲草大王」陳恩德發展「環球寵物主題公園」 發行全球首個Pet Paws NFT項目

■仍志集團主席陳恩德發行全球首個Pet Paws NFT項目，除了連繫全球的愛寵人士及寵物網絡，亦作為實體樂園及元宇宙樂園的會籍資格，賦予他們各種級別的利益，以享用各項服務和產品。

「蟲草大王」、仍志集團主席陳恩德近年積極開發寵物保健品市場，為照顧寵物的一生，一直在香港物色用地發展環球寵物主題公園，日前更宣布在2月14日發行「Pet Paws」NFT項目及推出網上元宇宙的寵物樂園，致力透過興起的NFT連接全球，衝出香港擴展版圖！發佈會上更邀得一眾藝人到場支持及為NFT圖像填色，希望透過虛實一體化的會籍制度，積極成為香港首個進軍國際市場的寵物樂園品牌。仍志集團多年來努力深耕寵物保健品市場，旗下寵藥妝推出兩年，盈利穩步上升，為照顧寵物及寵主的身心健康，構想成立實體的寵物樂園，近半年更與時並進順勢加入NFT及元宇宙概念，決定推出NFT作為會籍制度，讓本地及海外更多人享有優惠及認識集團銷售的產品，希望透過線上、線下、實體樂園或虛擬世界，加強寵物與寵主的連繫。全方位照顧寵物生老病死需要陳恩德表示：「寵物世界是一個好宏大的藍圖。很早我已構想成立一個環球寵物主題公園，讓主人及寵物可於園內一起遊玩，初步選址暫定西貢或下白泥，預計20多萬呎，到時樂園將提供多元化服務，有度假村式的玩樂設施、不同的機動遊戲、游泳池、水療中心、餐廳、酒店、獸醫診所、寵物食品和保健品經銷商，以及設立一個寵物紀念公園，提供環保殯葬儀式，達至關注和照顧寵物生老病死各方面的需要。這項概念會以香港作為第一站，之後擴展至中國、美國、日本、新加坡等全球10個地區，預計香港站於2024年開幕，整項計劃投資2至3億元。」推8款動物NFT會員級別資格仍志集團發展寵物樂園的同時，亦計劃與阿布扎比的去中心化基礎設施技術開發商Ammbr合作推出Pet Paws NFT會員制度，以寶石類型分7個級別，定價由99美元至99,000美元不等，同時亦提供8款動物各自代表不同級別的會員資格，包括貓、狗、魚、倉鼠、兔仔、雀仔、變色龍、馬等，最高的鑽石級別可自選頭像以代表自己的身份。NFT會員設有不同等級，優惠包括購買產品、寵物樂園入場折扣、參與會員尊享活動及購入即將發行的虛擬貨幣。陳恩德指出：「元宇宙會以香港島作為藍本，選址海洋公園作為虛擬園區，會員可以參與元宇宙的玩樂體驗及實時遊戲。香港會作為起點，稍後公佈海外的實體樂園項目後，再推出屬於當地的NFT作為當地樂園的會員資格。長遠希望打造出屬於香港自己的主題樂園，跳出香港踏足國際版圖！」提供遊戲App感受寵物世界談及NFT的特色時，陳恩德強調：「Pet Paws NFT有別於一般的NFT藝術品，市場上很多NFT以不同動物為主題，但僅限於圖案、畫作、聲音、影片之類，並未為寵物本身帶來任何服務享受或功能。其實大部分人都有一個誤解，NFT不單是藝術品、更可以是一權利，或與現實資產掛鈎，正如我們的NFT擁有者將擁有實體寵物樂園及虛擬元宇宙樂園的會員資格，不但享有購買寵物藥妝產品的優惠，更可享用兩個園區的不同服務和設施，這是全球首個結合實體與虛擬概念專為寵物而設的樂園，有助增加消費者的信心。我們亦會為會員提供一個遊戲App，內容新穎，讓他們一起感受寵物世界。」仍志集團為滿足會員的需要，構思在元宇宙入面讓寵主可以養自己的寵物以加強互動，以及考慮到寵物生病及離世的傷感，特意研究以VR及AR技術為寵物提供「重生機會」。即使NFT擁有者的寵物一旦不幸往生也可於元宇宙重生，並可繼續長大至不同限期，而最高級別的寵物可得到永生。開設寵物美妝及專業獸醫診所展望未來，陳恩德坦言：「仍志集團未來會積極擴大寵物相關服務的版圖。例如開設獸醫診所及物色優秀的獸醫、提供領養及寵物善終服務。今年2月，集團已率先在何文田開設寵物美妝門市，提供貓狗美容、SPA、專業護理、訓練等服務，希望為寵物設計時尚有型的打扮，令毛孩與主人可以在舒適環境下體驗寵物美容的專業服務。」Pet Paws NFT 網站：petpawsnft.com