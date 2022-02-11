明愛東區醫院爆疫 屬短距離空氣傳播

新冠病毒向醫院進發，明愛醫院和東區醫院懷疑爆疫情。明愛醫院懷信樓十二樓A內科及老人科病房有一名護士教學導師和五名病人染疫。政府專家顧問袁國勇經視察後，相信該名導師染疫後，周一在病房之間不停長時間講解教導初入職護士，出現短距離空氣傳播。袁國勇表示，該名導師的丈夫於周一收到「安心出行」的通知需要做檢測，她和丈夫的抗原快速測試呈陽性，護師翌日開始喉嚨痛，到醫院檢測後同樣呈陽性。院方追蹤下發現十二A病房第五、六病區，有五名病人初步陽性。袁指，病房環境和空氣流動非常好，護士的感染控制措施亦做得好，暫時懷疑導師曾周一在病房教導初入職護士時，長時間大聲講解，很多帶病毒微粒在房間內擴散，加上五名病人都年過七十歲，有長期病患，均沒有打針，導致短期空氣傳播。他指，有一名護士雖然未曾接觸導師，但曾只佩戴外科口罩護理染疫病人，懷疑因此受感染，但強調仍待基因排序結果，不排除任何其他傳播可能性。至於東區醫院一名老人精神科病人前日確診後，再發現一名物理治療部病人服務助理初步陽性，當局正調查事件。此外，再有二十三名醫護人員和職員染疫，約二十名職員被列為密切接觸者，另有四名病人經入院篩查發現初步確診，十三名病人和三名醫護被列為密切接觸者。醫管局表示，近日求診和確診者急增，為肯定前線員工的辛勞，將擴大特別津貼的範圍，以鼓勵員工繼續謹守崗位。