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日報新聞 > 港聞

美股中段跌57點

2022-02-11 列印
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美國一月份通脹較市場預期更嚴峻！一月的消費者物價指數（CPI）上升百分之七點五，續創四十年新高，在數據公佈後，美股杜指及納指開市下跌。杜指中段報三五七一○點，跌五十七點；納指則報一四四六一點，跌二十九點。滙控美國預託證券價格見五十九點二四港元，升零點四九港元；騰訊則見四百八十三點八九港元，跌零點五一港元。

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