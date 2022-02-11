﻿港府數度改婚禮限制﻿ ﻿徐德義：照顧市民需要﻿

新一輪防疫措施昨日起實施，政府現時禁止婚宴，但允許婚禮註冊，但被發現早前數度更改條例，可謂「玩殘新人」。政府昨日解釋，現時應暫停所有大型活動，但發現婚禮與婚禮註冊有微妙的分別，因此列明細節，以照顧市民需要。多對原定昨日註冊的新人一度忐忑不安，其後得知安排如常才放下心頭大石。政府「同心抗疫」網站公佈，根據《第599F章下》的最新指示，由昨日起至本月二十三日，不能舉行婚宴或餐飲宴會，出席婚禮的人士及數量亦有限制，只可有登記官、婚姻監禮人或主持婚禮的神職人員、結婚雙方及兩名見證人出席婚禮。但翻查二月九日的防疫規例，當時列明昨日至二十三日不能舉行婚禮；當晚則改為，可舉行不多於二十人的婚禮；最終才改為現時最新的版本。對於政府多次更改條例，食物及衞生局副局長徐德義回應指婚禮屬大型群組聚集，感染風險較高，現時應暫停。但政府亦考慮到婚禮有別於婚禮註冊，制定措施時，認為有準新人不需進行婚禮慶典儀式，但仍要婚禮註冊，因此列明細節。得知安排如常 新人放下心頭石有報道指昨在大會堂、紅棉路等婚姻登記處，共有七十一對打算登記註冊結婚，大部份前晚起陸續收到入境處電話，獲處方承諾婚姻註冊處會如常開放。有排期在早上註冊的新娘坦言擔憂了一整晚，得知安排後才放下心頭大石；此外，亦有新人指會看形勢發展，再決定何時擺喜宴。婚禮顧問歐惠芳表示，新規定變相只有新人的父親或母親可以出席，做法過於嚴謹，「父母連子女結婚，也看不到他們註冊，是一生的遺憾。」她指對婚禮顧問行業來說更是欲哭無淚，新措施料製造爭拗。